Смолов и Мамаев - в стартовом составе "Краснодара" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "СКА-Хабаровск" на матч 15-го тура чемпионата России. С первых минут на поле выйдут нападающий Федор Смолов и полузащитник Павел Мамаев.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Адамов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Жоаозинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Игнатьев.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Тишкин, Савичев, Калинский, Максименко, Христов.

Встреча между командами начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.