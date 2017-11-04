Смолов и Мамаев - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Тосно"

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Краснодара" на матч 16-го тура чемпионата России. С первых минут за "быков" на поле появятся полузащитник Павел Мамаев и нападающий Федор Смолов.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.

Запасные: Лукичев, Дудиев, Кутин, Палиенко, Роша, Карвалью, Полетанович, Мелкадзе, Труич.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запасные: Латышонок, Крицюк, Шишкин, Жоаозинью, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

Матч между командами начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.