Смолов и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом"

"Локомотив" объявил состав на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". С первых минут встречу начнут нападающий Федор Смолов и полузащитник Гжегож Крыховяк.
Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов - Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов - Смолов.
Запасные: Сычев, Коченков, Идову, Михалик, Лапшов, Хеведес, Логинов, Баринов, Фернандеш, Куликов, Тарасов, Тугарев, Миронов, Эдер.
Наш состав на #ЗенитЛоко.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 января 2019 г.
Начнём игру в таком сочетании ✌🏼 pic.twitter.com/rvmbLfaXEx
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