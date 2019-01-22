19:22 | Футбол — РПЛ

Смолов и Крыховяк - в старте "Локомотива" на матч с "Зенитом"

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"Локомотив" объявил состав на матч "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита". С первых минут встречу начнут нападающий Федор Смолов и полузащитник Гжегож Крыховяк.

Состав "Локомотива": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Лысов - Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов - Смолов.

Запасные: Сычев, Коченков, Идову, Михалик, Лапшов, Хеведес, Логинов, Баринов, Фернандеш, Куликов, Тарасов, Тугарев, Миронов, Эдер.

Зенит - Локомотив

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