Смолов и Идову - в "Премьер-лиге плохих шуток". Видео

Защитник "Локомотива" Брайн Идову и нападающий команды Федор Смолов приняли участие во втором выпуске юмористического шоу "Премьер-лига плохих шуток".

По правилам, участники зачитывают друг другу шутки. Засмеявшийся получает очко. Проигрывает тот, у кого оказалось больше очков.

Смолов и Идову зачитывали друг другу шутки про российский футбол. В частности звучали шутки про главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, капитана "Спартака" Дениса Глушакова, а также одноклубников Дмитрия Тарасова и братьев Миранчуков.