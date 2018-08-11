Смолов и Хеведес прилетели с "Локомотивом" в Оренбург

"Локомотив" прилетел в Оренбург на матч 3-го тура чемпионата России с одноименной командой. К игре готовятся 23 футболиста, включая всех новичков - защитника Бенедикта Хеведеса и форварда Федора Смолова.

Состав "Локомотива": вратари Гилерме, Коченков,

защитники Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, В.Денисов, Кверквелия, Лысов,

полузащитники Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан.Миранчук, Игнатьев, Тарасов, И.Денисов, Рыбус, Ал.Миранчук,

нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

"Оренбург" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 12 августа 2018, онлайн-трансляция в 14.00