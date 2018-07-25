09:23 | Футбол — РПЛ

Смолов, Газинский и Классон присоединились к "Краснодару"


"Краснодар" на своей тренировочной базе начал заключительный этап подготовки к старту сезона вместе со "сборниками", которые 23 июля вернулись в расположение команды после участия в чемпионате мира.

- Полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов с головой окунулись в тренировочный процесс. Все трое, по их словам, чувствуют себя хорошо и надеются как можно быстрее вернуть себе оптимальные физические и игровые кондиции, которые они постарались не растерять за время краткосрочного отпуска, - говорится в сообщении пресс-службы "быков".

 

В первом туре Российской премьер-лиги "Краснодар" 29 июля в Казани сыграет с "Рубином".

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=131966

К комментариям
0