Смолов, Газинский и Классон присоединились к "Краснодару"

"Краснодар" на своей тренировочной базе начал заключительный этап подготовки к старту сезона вместе со "сборниками", которые 23 июля вернулись в расположение команды после участия в чемпионате мира.

- Полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов с головой окунулись в тренировочный процесс. Все трое, по их словам, чувствуют себя хорошо и надеются как можно быстрее вернуть себе оптимальные физические и игровые кондиции, которые они постарались не растерять за время краткосрочного отпуска, - говорится в сообщении пресс-службы "быков".

С возвращением, сборники!🙌



Наконец-то футболисты "Краснодара" работают в полном составе! Команда на своей тренировочной базе начала заключительный этап подготовки к старту сезона вместе со "сборниками", которые вернулись после участия в ЧМ-2018. https://t.co/AaQd4LoBTm – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 июля 2018 г.

В первом туре Российской премьер-лиги "Краснодар" 29 июля в Казани сыграет с "Рубином".