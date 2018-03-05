Смолов, Дзагоев и Мамаев - лучшие игроки тура по версии ФИФА

ФИФА на русскоязычной версии сайта подвела итоги первого после зимнего перерыва тура в чемпионате России. Тремя лучшими российскими игроками на прошлой неделе стали нападающий "Краснодара" Федор Смолов (2 гола, также был назван звездой недели), полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (1 гол), а также хавбек "быков" Павел Мамаев (1 гол).

Открытием тура был назван полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. Также в ФИФА отметили травму защитника армейцев и сборной России Мариу Фернандеса. Из-за повреждения задней поверхности правого бедра бразилец с российским паспортом пропустит до 1,5 месяцев.

Центральным матчем тура было признано дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0).