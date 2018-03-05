Смолов, Дзагоев и Мамаев - лучшие игроки тура по версии ФИФА

ФИФА на русскоязычной версии сайта подвела итоги первого после зимнего перерыва тура в чемпионате России. Тремя лучшими российскими игроками на прошлой неделе стали нападающий "Краснодара" Федор Смолов (2 гола, также был назван звездой недели), полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (1 гол), а также хавбек "быков" Павел Мамаев (1 гол).
Открытием тура был назван полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев. Также в ФИФА отметили травму защитника армейцев и сборной России Мариу Фернандеса. Из-за повреждения задней поверхности правого бедра бразилец с российским паспортом пропустит до 1,5 месяцев.
Центральным матчем тура было признано дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0).
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2018/m=3/news=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%87%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D
- Ростов
- Алан Дзагоев
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Павел Мамаев
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- ФИФА
- Мариу Фернандес
- Дмитрий Скопинцев