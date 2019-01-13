Смолов, Денисов и легионеры "Локомотива" пройдут медосмотр после сбора

Часть игроков "Локомотива" в воскресенье прошла медосмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках. В их числе не оказалось капитана команды Игоря Денисова, нападающего Федора Смолова и большинства легионеров.

Как пояснили "СЭ" в пресс-службе железнодорожников, эти футболисты по договоренности с тренерским штабом пройдут обследование после сбора в Катаре, который пройдет с 14 по 29 января.

После 17 туров "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" – 6 очков.

Первым официальным матчем после перерыва для железнодорожников должна стать ответная игра 1/4 финала Кубка России против "Рубина" (предварительная дата – 23 февраля). Встреча может быть перенесена на весну. (Андрей Михайлов)