Смолов, авто которого попало в ДТП, работает на тренировке "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Федор Смолов проводит тренировку в составе своей команды.

Сегодня днем появились сообщения о том, что автомобиль Смолова в ночь на среду попал в аварию в Краснодаре. На улице Ставропольской случилось ДТП с участием автомобиля, который принадлежит нападающему "Краснодара" и сборной России Федору Смолову.

Впоследствии стало известно о том, что машину BMW M5 First Edition игрок купил этой весной.

Днем фото и видео автоаварии появились в соцсетях и в распоряжении СМИ – на кадрах видно, что машина врезалась в ограждение после того, как водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.