21:01 | Футбол — РФПЛ

Смолов - аутсайдер в опросе болельщиков "Реала" о трансфере

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов, входящий в шорт-лист "Реала", не пользуется большой популярностью у болельщиков "Королевского клуба".

 
Федор СМОЛОВ - в числе кандидатов на переход в &quot;Реал&quot;.Marca: Смолов - в шорт-листе "Реала"

Издание Marca, сообщившее о вероятном переходе россиянина в "Реал" предстоящей зимой, проводит на своем портале опрос о том, какого форварда хотели бы видеть болельщики клуба в своей команде: Мауро Икарди ("Интер"), Алексиса Санчеса ("Арсенал"), Тимо Вернера ("Лейпциг") или Смолова. 27-летний игрок "быков" с 7 процентами занимает последнее место.

Лидирует в опросе Икарди (46 процентов), который и считается первоисточником фаворитом на переезд в Мадрид. Второе место занимает Санчес (30), третье – Вернер (17).

Напомним, что "Реал" рассматривает вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии. Подчеркивается, что Смолов находится в шорт-листе испанцев, но вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против россиянина.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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wilde

И последние станут первыми...

21:06

warning_CSKA_is_here

что за херню пишут испанцы?)

21:05