Смольный пытается взыскать с "Метростроя" 2,8 миллиарда рублей за стадион "Санкт-Петербург"

Петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд с 4 исковыми заявлениями к ОАО "Метрострой" с общей суммой требований 2,86 миллиарда рублей, сообщает "Фонтанка". Финансовые претензии комитета связаны с непогашенными авансами по контрактам на строительство стадиона на Крестовском острове.

"Иски связаны с нарушением сроков погашения авансов по договорам на завершение строительства стадиона в западной части Крестовского острова. Соответственно, погашение аванса возможно только тогда, когда между заказчиком и генподрядчиком полностью завершен процесс сдачи-приемки работ по всем четырем контрактам", – объясняют в компании. – По факту, ОАО "Метрострой" понесло затраты в объеме договорной стоимости, однако полностью закрыть некоторые работы мешают спорные вопросы, связанные с моментом передачи объекта от предыдущего генподрядчика "Метрострою". Кроме того, в стадии решения находится вопрос о приемке и оплате дополнительных работ, связанных с устранением дефектов, выявленных на момент выхода на объект ОАО "Метрострой".

При этом в компании уточняют, что это не более, чем стандартная мера, а "Метрострой" продолжает совместно с комитетом вести работу по сдаче-приемке работ, чтобы как можно скорее достичь общей цели– полностью погасить аванс и урегулировать вопросы, связанные с дополнительными работами.