15:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Смольников тренировался по индивидуальной программе

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Сегодня "Зенит" начал подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщает официальный сайт питерской команды. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных. Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников.

Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6×6.

В воскресенье "Зенит" проведет товарищеский матч с "Уфой" на "Петровском".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-24-sine-belo-golubye-nachali-podgotovku-k-matchu-s-rubinom-.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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