Смольников тренировался по индивидуальной программе

Сегодня "Зенит" начал подготовку к матчу 21-го тура чемпионата России с "Рубином", сообщает официальный сайт питерской команды. В тренировке приняли участие 12 игроков, не задействованных в матчах национальных сборных. Кроме того, по индивидуальной программе работал Игорь Смольников.

Тренировка была посвящена беговым упражнениям и работе с мячом, в конце занятия игроки провели двусторонку в формате 6×6.

В воскресенье "Зенит" проведет товарищеский матч с "Уфой" на "Петровском".