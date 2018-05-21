СМИ: "Зенит" ждет ответа от Сарри

"Зенит" сделал предложение о работе главным тренером наставнику "Наполи" Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, вскоре специалист должен дать ответ на предложение российского клуба. До этого в СМИ сообщалось, что он не заинтересован в работе в России. Ему предлагают зарплату в четыре миллиона евро в год без учета бонусов. От "Зенита" переговоры вели Максим Митрофанов и Александр Дюков, которые побывали в Неаполе. Если итальянец согласится на предложение, клуб из Санкт-Петербурга может выплатить "Наполи" компенсацию.

Тренер в завершившемся сезоне занял второе место в чемпионате Италии вместе с "Наполи".

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