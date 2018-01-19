СМИ: "Зенит" - в числе претендентов на Амина Юнеса

"Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Аякса" Амина Юнеса. По словам агента 24-летнего немецкого хавбека Николы Инночентина, на игрока претендует и ряд других европейских клубов.

– "Суонси" предложил "Аяксу" 10 миллионов за Юнеса, но это не тот клуб со спортивной точки зрения, куда Амин хочет перейти, – цитирует Инночентина telegraaf.nl. – Со мной связывались представители "Зенита", "Интера", "Уотфорда", "Севильи". Договоренности ни с одним из клубов нет. Что касается "Наполи", то клуб не делал предложение ни "Аяксу", ни игроку.

Юнес выступает за "Аякс" с 2015 года. В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. На его счету также пять матчей за сборную Германии.