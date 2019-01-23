СМИ: "Зенит" требует с "ПСЖ" за Паредеса 45 миллионов евро

В переговорах между "ПСЖ" и "Зенитом" по полузащитнику петербуржцев Леандро Паредесу взята пауза. Как сообщает Foot Sur, парижский клуб не готов платить запрашиваемую "Зенитом" сумму, которая составляет 45 миллионов евро. По данным источника, парижане рассчитывают снизить цену.

Представители "ПСЖ" встретятся с агентом Паредеса на этой неделе, чтобы обсудить, как можно уговорить "Зенит" снизить стоимость 24-летнего аргентинца.

Паредес в нынешнем сезоне провел в премьер-лиге 15 матчей, забил три мяча, сделал четыре голевые передачи. В Лиге Европы на его счету гол и голевая передача в семи встречах.