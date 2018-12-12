19:16 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Зенит" требует 35 миллионов евро за Паредеса у "Милана"

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"Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Зенита"  Леандро Паредесу. Как утверждает calciomercato, петербургский клуб требует 35 миллионов евро за 24-летнего аргентинца.

Паредес рассматривается "Миланом" в качестве альтернативного варианта в том случае, если "россонери" не смогут приобрести хавбека "Челси"  Сеска Фабрегаса. Сам аргентинец заинтересован в возвращении в Италию, где он выступал за такие команды, как "Кьево", "Эмполи" и "Рома".

Паредес перешел в "Зенит" летом 2017 года за 23 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 22 матча за сине-бело-голубых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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