СМИ: "Зенит" следит за ситуацией с контрактом Сарри

"Зенит" следит за переговорами главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри по поводу нового контракта, утверждает Premium Sport. Руководство неаполитанцев предлагает ему зарплату в 2,5 миллиона евро в год вместо нынешней в размере 1,7 миллиона. Сам Сарри хочет не меньше четырех миллионов.
Если переговоры провалятся, питерцы могут сделать специалисту свое предложение. Помимо них, претендентами на Сарри называются "Челси" и "Тоттенхэм".
Сарри руководит "Наполи" с 2015 года. За два сезона он занял с командой второе и третье место. В нынешнем сезоне клуб идет вторым, на 2 очка отставая от "Ювентуса".
"Зенитом" с начала сезона руководит Роберто Манчини. Под его началом клуб вылетел из Лиги Европы и Кубка России, а в чемпионате занимает пятое место.
ЗЗ+
Помимо них, претендентами на Сарри называются "Челси" и "Тоттенхэм".// Ага, но Сарри вместо Челси и ТХ (и вообще АПЛ) выберет Зенит и РФПЛ :)))) Одно дело сбитые летчики типа Манчини и Боаша, другое - тренер, к-й наоборот только пошел наверх. Вот когда этот Сарри перейдет в Челси и там провалится, тогда может и согласится на деньги и Зенит.
16:49
СантехНИК
Сергея Богдановича ждём через пару лет, когда заматереет...
16:34
Нефилим
Ну за госденьги что бы и не пошиковать. Хотя я рад, потому что НИ ОДИН известный иностранный тренер не будет тренировать Зенит нормально. Просто за деньгами приедет и уедет. Единственный вариант - взять Семака, или кого - то типо Карреры - то есть того, кому есть что доказывать.
16:17