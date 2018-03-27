СМИ: "Зенит" следит за ситуацией с контрактом Сарри

"Зенит" следит за переговорами главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри по поводу нового контракта, утверждает Premium Sport. Руководство неаполитанцев предлагает ему зарплату в 2,5 миллиона евро в год вместо нынешней в размере 1,7 миллиона. Сам Сарри хочет не меньше четырех миллионов.

Если переговоры провалятся, питерцы могут сделать специалисту свое предложение. Помимо них, претендентами на Сарри называются "Челси" и "Тоттенхэм".

Сарри руководит "Наполи" с 2015 года. За два сезона он занял с командой второе и третье место. В нынешнем сезоне клуб идет вторым, на 2 очка отставая от "Ювентуса".

"Зенитом" с начала сезона руководит Роберто Манчини. Под его началом клуб вылетел из Лиги Европы и Кубка России, а в чемпионате занимает пятое место.