18:37 | Футбол — РПЛ

СМИ: "Зенит" сделал предложение "Вильярреалу" по трансферу защитника Руиса


"Зенит" сделал предложение "Вильярреалу" по трансферу защитника Виктора Руиса. Как сообщает Ligapro Manager, кандидатуру 29-летнего испанца предложил новый спортивный директор петербургского клуба Хавьер Рибальта.

Сообщается, что сине-бело-голубые ищут опытного центрального защитника. Ранее "Зенит" интересовался защитником "Эспаньола"  Марио Эрмосо, однако теперь переключил внимание на Руиса.

Руис выступает за "Вильярреал" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча в составе испанского клуба, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. 

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