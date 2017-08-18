СМИ: "Зенит" предложил Политано зарплату 1,5 миллиона евро в год

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини настаивает на трансфере нападающего "Сассуоло" Маттео Политано, информирует Tuttomercatoweb. Ранее сообщалось, что итальянцы отказались отпускать форварда в Санкт-Петербург за 15 миллионов евро. Однако согласно источнику, "Зенит" готов добавить к предложенной сумме различные бонусы.

Кроме того, утверждается, что самому футболисту российская команда предложила контракт на пять лет с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

24-летний Политано является воспитанником "Ромы", а за "Сассуоло" выступает с 2015 года. В прошлом сезоне на клубном уровне итальянец провел 42 матча, забил 9 голов и 6 раз ассистировал партнерам.