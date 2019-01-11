СМИ: "Зенит" предложил 16 миллионов за защитника "Бенфики"

"Зенит" заинтересован в приобретении защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо​, информирует SAPO Desporto со ссылкой на A Bola. Питерцы готовы заплатить за 23-летнего игрока 16 миллионов евро.

Однако отмечается, что "Бенфика", скорее всего, откажет, так как отступные в контракте Гримальдо составляют 60 миллионов евро. Поэтому предложение, как минимум, должно быть увеличено.

Ранее сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны "Наполи" и "Ювентуса".



В этом сезоне защитник провел 16 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 2 гола.