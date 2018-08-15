СМИ: "Зенит" отказал "Сампдории" в аренде Дриусси. Клуб рассмотрит только варианты с полноценной продажей игрока

"Зенит" отказался отдавать нападающего Себастьяна Дриусси в аренду "Сампдории" с последующим правом выкупа, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что сине-бело-голубые будет рассматривать варианты только с полноценной продажей 22-летнего аргентинца. Transfermarkt оценивает игрока 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дриусси твердо намерен покинуть нынешний клуб в текущее трансферное окно и попросил выставить его на трансфер. Также "Зенит" в Инстаграме показывал, как вратарь команды Андрей Лунев дал щелбан по носу аргентицу.

Дриусси перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых три матча и не отметился результативными действиями.

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