СМИ: "Зенит" намерен подписать Акунью на следующей неделе

"Зенит" продолжает переговоры по приобретению защитника Маркоса Акуньи, сообщает португальское издание A Bola. Источник указывает, что российский клуб намерен закрыть сделку на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что "Спортинг" хочет получить за игрока 20 миллионов евро, а "Зенит" предлагает 16 миллионов. Представители российского клуба предлагали включить в сделку Маттиаса Краневиттера, но "Спортинг" быстро отклонил такое предложение.

Теперь же указано, что "Зенит" готов заплатить сумму, которая очень близка к 20 миллионов, что может устроить португальский клуб

27-летний аргентинец в текущем сезоне провел 25 матчей за "Спортинг" и забил один мяч при пяти голевых передачах. Transfermarkt оценивает Акунью в 15 миллионов евро.

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