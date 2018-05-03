13:41 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" может потребовать компенсацию с Манчини

Роберто МАНЧИНИ. Фото Фк "Зенит", "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Фк "Зенит", "СЭ"
24

Не исключено, что руководство "Зенита" захочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини, если тот покинет свой пост в клубе из Петербурга и займет аналогичный в сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждают наши коллеги с Апеннин, сине-бело-голубые готовы обратиться с соответствующей жалобой в ФИФА. По данным издания, в "Зените" возмущены поведением Манчини, который неоднократно встречался с представителями федерации футбола Италии с целю получить работу в национальной команде в мае этого года.

24
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КОММЕНТАРИИ (24)
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igogohruhru

Раз так, он тогда останется и выведет Зенит в пeрдив.

18:16

Berkut-7

Манчини будет теперь в Италии сидеть и напевать" Веееетер , Пиииитер, Пииитеер, вееетер..." ))

18:02

Werdy

SpaMan- Если в контракте не прописаны эти моменты, то легко мог. С его точки зрения он даже может сделать круглые удивленные глаза "а шо такого!!? ну договаривался и шо??"========= Думаю так, потому что Зениту выгодно это. Но надеюсь до того, что Манчини лично занесет в кассу Зенита 10 млн. не дойдет... А то совсем смешно будет. :)

18:01

Berkut-7

ДА Манчини к Зениту относится , как к какому-то вьетнамскому клубу , так сказать к Роберто, заехал денег срубить у папуасов местных, халява не зашла вот он и решил свалить))

17:59

SpaMan

Werdy Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :) 14:33 --- Если в контракте не прописаны эти моменты, то легко мог. С его точки зрения он даже может сделать круглые удивленные глаза "а шо такого!!? ну договаривался и шо??"

16:17

kulakovkolya

Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog

16:16

SpaMan

Мы то думали что вздохнут с облегчением, а они "о боже мой" возмущены)))))) Умом бакланов не понять

16:15

Slim Taller

karlikf1, не пиши ерунды.При наличии действующего контракта нельзя вести переговоры игрокам.А тренерам это разрешено.

15:59

karlikf1

Ну, он нав. знает, что делает, Манчини, когда при наличии действующего контракта с бомжами вступает в какие-то там переговоры с итальянской федерацией. Чай не дурак, знает, чем это чревато. А то получится как с этим ... лысым ... Спалетти, кот. после ухода из ФК Газпром два года сидел дома, не работал, чтобы не платить неустойку.

15:51

д-р Хряк

Бомжы смешат уже всю Европу ))) Ща к ним вернётся из аренды полтора десятка игрунов и интересно , болотные с них тоже компенсацию будут требовать ? )))))

15:32

soukhanov

Профайлу с именем "мразотка" что-либо говорить в виде сентенций довольно стремно! Вряд ли кому-нибудь интересны откровения копрофила о сортах говна! Так что. держите свои говнопрогоны при себе.

15:29

Slim Taller

Манчини откажется от сборной,и тогда уже Зенит будет платить ему 10 миллионов за расторжение контракта.Жадность фраера погубит.

15:24

mrazotka

ваще пофиг на этот сброд зенитовский...после победы в куефа в этом клубе ничего хорошего не происходило.

14:57

old grumbler

Фурсенко пользуется моментом, раз Манчини нужен федерации Италии значит они будут договариваться, был бы не нужен в Италии не звали бы сборную тренировать.

14:53

old grumbler

Да кто там в Европе считается с какой то Россией, много чести заранее ставить в известность клуб о том что уходит раньше окончания контракта...

14:51

Иппон2

Десять- мало...

14:46

ненавижу_Мойшу_Каца

Допустим, сделка сорвется, стороны не смогут договориться о сумме компенсации, и Манчини придется дорабатывать контракт в Зените. И, скажите, пожалуйста, на кой будет нужен такой тренер-пофигист, т.к. по-другому он уже в команде работать не сможет... Фурсенка выдвинул так называемое "запретительное требование", которое итальянская сторона не выполнит ни при каких условиях...

14:37

Werdy

Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :)

14:33

merniloskut

Ну дайте же Манчини поработать до того момента, когда Фурсенка сам порвёт с ним все связи!

14:07

ErnstRadir

Семь ветров,это сумма,которую должен был бы выплатить Манчини,в случаи,если бы он доработал до конца контракта или если Зенит сам бы разорвал контракт с Манчини,при этом Зенит был бы в зоне ЛЧ. ИМХО Манчини - крыса,нашкодил и теперь нагло бежит

14:06

Семь ветров

Что за несправедливость, всем подряд "специалистам" выплачивали по несколько лет зарплату после увольнения, а Робику зажали. И вообще, что за цифры, если на Манчини убытки хотят повесить, то что так мало?

14:03

Гетеродин

Отлично.

14:01

П_о_в_а_р_

Манчини стОит больше 10 лямов, имхо.

13:57

ValeraK

Ахахах...возмущенная Фурсенка не смогла уснуть на даче в Колосково :))

13:54

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