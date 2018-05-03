СМИ: "Зенит" может потребовать компенсацию с Манчини

Не исключено, что руководство "Зенита" захочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини, если тот покинет свой пост в клубе из Петербурга и займет аналогичный в сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как утверждают наши коллеги с Апеннин, сине-бело-голубые готовы обратиться с соответствующей жалобой в ФИФА. По данным издания, в "Зените" возмущены поведением Манчини, который неоднократно встречался с представителями федерации футбола Италии с целю получить работу в национальной команде в мае этого года.