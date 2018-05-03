СМИ: "Зенит" может потребовать компенсацию с Манчини

Не исключено, что руководство "Зенита" захочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини, если тот покинет свой пост в клубе из Петербурга и займет аналогичный в сборной Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как утверждают наши коллеги с Апеннин, сине-бело-голубые готовы обратиться с соответствующей жалобой в ФИФА. По данным издания, в "Зените" возмущены поведением Манчини, который неоднократно встречался с представителями федерации футбола Италии с целю получить работу в национальной команде в мае этого года.
igogohruhru
Раз так, он тогда останется и выведет Зенит в пeрдив.
18:16
Berkut-7
Манчини будет теперь в Италии сидеть и напевать" Веееетер , Пиииитер, Пииитеер, вееетер..." ))
18:02
Werdy
SpaMan- Если в контракте не прописаны эти моменты, то легко мог. С его точки зрения он даже может сделать круглые удивленные глаза "а шо такого!!? ну договаривался и шо??"========= Думаю так, потому что Зениту выгодно это. Но надеюсь до того, что Манчини лично занесет в кассу Зенита 10 млн. не дойдет... А то совсем смешно будет. :)
18:01
Berkut-7
ДА Манчини к Зениту относится , как к какому-то вьетнамскому клубу , так сказать к Роберто, заехал денег срубить у папуасов местных, халява не зашла вот он и решил свалить))
17:59
SpaMan
Werdy Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :) 14:33 --- Если в контракте не прописаны эти моменты, то легко мог. С его точки зрения он даже может сделать круглые удивленные глаза "а шо такого!!? ну договаривался и шо??"
16:17
kulakovkolya
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://linkto.eu/mblog
16:16
SpaMan
Мы то думали что вздохнут с облегчением, а они "о боже мой" возмущены)))))) Умом бакланов не понять
16:15
Slim Taller
karlikf1, не пиши ерунды.При наличии действующего контракта нельзя вести переговоры игрокам.А тренерам это разрешено.
15:59
karlikf1
Ну, он нав. знает, что делает, Манчини, когда при наличии действующего контракта с бомжами вступает в какие-то там переговоры с итальянской федерацией. Чай не дурак, знает, чем это чревато. А то получится как с этим ... лысым ... Спалетти, кот. после ухода из ФК Газпром два года сидел дома, не работал, чтобы не платить неустойку.
15:51
д-р Хряк
Бомжы смешат уже всю Европу ))) Ща к ним вернётся из аренды полтора десятка игрунов и интересно , болотные с них тоже компенсацию будут требовать ? )))))
15:32
soukhanov
Профайлу с именем "мразотка" что-либо говорить в виде сентенций довольно стремно! Вряд ли кому-нибудь интересны откровения копрофила о сортах говна! Так что. держите свои говнопрогоны при себе.
15:29
Slim Taller
Манчини откажется от сборной,и тогда уже Зенит будет платить ему 10 миллионов за расторжение контракта.Жадность фраера погубит.
15:24
mrazotka
ваще пофиг на этот сброд зенитовский...после победы в куефа в этом клубе ничего хорошего не происходило.
14:57
old grumbler
Фурсенко пользуется моментом, раз Манчини нужен федерации Италии значит они будут договариваться, был бы не нужен в Италии не звали бы сборную тренировать.
14:53
old grumbler
Да кто там в Европе считается с какой то Россией, много чести заранее ставить в известность клуб о том что уходит раньше окончания контракта...
14:51
Иппон2
Десять- мало...
14:46
ненавижу_Мойшу_Каца
Допустим, сделка сорвется, стороны не смогут договориться о сумме компенсации, и Манчини придется дорабатывать контракт в Зените. И, скажите, пожалуйста, на кой будет нужен такой тренер-пофигист, т.к. по-другому он уже в команде работать не сможет... Фурсенка выдвинул так называемое "запретительное требование", которое итальянская сторона не выполнит ни при каких условиях...
14:37
Werdy
Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :)
14:33
merniloskut
Ну дайте же Манчини поработать до того момента, когда Фурсенка сам порвёт с ним все связи!
14:07
ErnstRadir
Семь ветров,это сумма,которую должен был бы выплатить Манчини,в случаи,если бы он доработал до конца контракта или если Зенит сам бы разорвал контракт с Манчини,при этом Зенит был бы в зоне ЛЧ. ИМХО Манчини - крыса,нашкодил и теперь нагло бежит
14:06
Семь ветров
Что за несправедливость, всем подряд "специалистам" выплачивали по несколько лет зарплату после увольнения, а Робику зажали. И вообще, что за цифры, если на Манчини убытки хотят повесить, то что так мало?
14:03
Гетеродин
Отлично.
14:01
П_о_в_а_р_
Манчини стОит больше 10 лямов, имхо.
13:57
ValeraK
Ахахах...возмущенная Фурсенка не смогла уснуть на даче в Колосково :))
13:54