СМИ: "Зенит" купит у "Сантоса" олимпийского чемпиона Рио-2016 за 18 миллионов евро

"Зенит" сделал предложение "Сантосу" о покупке полузащитника Тиагу Майя за 18 миллионов евро, утверждает Globo Esporte. По информации источника, трансфер 19-летнего хавбека должен состояться в ближайшее трансферное окно. Действующее соглашение олимпийского чемпиона-2016 с бразильским клубом рассчитано до 2019 года.

Ранее, интерес к футболисту проявлял ряд европейских команд, в их числе "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ювентус", "Атлетико" и "ПСЖ". Сам Майя в одном из недавних интервью сообщил, что хотел бы выступать за парижан. В составе "Сантоса" он выиграл чемпионат штата Сан-Паулу 2016 года и стал лучшим игроком турнира.