СМИ: "Зенит" купит у "Сантоса" олимпийского чемпиона Рио-2016 за 18 миллионов евро

"Зенит" сделал предложение "Сантосу" о покупке полузащитника Тиагу Майя за 18 миллионов евро, утверждает Globo Esporte. По информации источника, трансфер 19-летнего хавбека должен состояться в ближайшее трансферное окно. Действующее соглашение олимпийского чемпиона-2016 с бразильским клубом рассчитано до 2019 года.
Ранее, интерес к футболисту проявлял ряд европейских команд, в их числе "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ювентус", "Атлетико" и "ПСЖ". Сам Майя в одном из недавних интервью сообщил, что хотел бы выступать за парижан. В составе "Сантоса" он выиграл чемпионат штата Сан-Паулу 2016 года и стал лучшим игроком турнира.
foreverCSKAforever
Думаю, в Сантосе в курсе с кем имеют дело и уже потирают руки в предвкушении 30 миллионов евро, вырученных от продажи Майю на берега Невы.
08:14
marksan
Идиоты! Началась бразильская эпоха Луческу в Зените! "Верной" дорогой идёте, товарищи!
07:52
П_о_в_а_р
Пошло народное бабло по закоулочкам. Смиритесь, Спартак всё равно чемпион. Хватит тратить деньги пенсионеров!
07:31