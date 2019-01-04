СМИ: "Зенит" интересуется защитником "Фейеноорда" Сен Жюстом

Защитник "Фейеноорда" Джерри Сен Жюст входит в сферу интересов "Зенита", сообщают голландские СМИ.

По информации AD, футболист может покинуть команду, и им интересуется "Зенит". Ранее также проявлял интерес к футболисту донецкий "Шахтер".

22-летний голландец в текущем сезоне провел 14 матчей за "Фейеноорд" во всех турнирах и забил один мяч при одной голевой передаче. Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь

Все о чемпионате Голландии – здесь