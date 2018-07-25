СМИ: "Зенит" и "Бока Хуниорс" поборются за Лукаса Оласу

"Зенит" включился в борьбу за защитника клуба "Таллерес Де Кордоба" Лукас Оласу, на которого также претендует "Бока Хуниорс", сообщает Sportia. По информации источника, аргентинский клуб взял паузу в переговорах из-за того, что его полузащитник Гонсало Марони не соглашается перейти в уругвайскую команду.

Издание утверждает, что на фоне этой неопределенности питерцы уже связались с 24-летним защитником, который также может сыграть на фланге полузащиты, и сделали ему предложение. Финансовые условия, на которые сможет претендовать Оласа в российской команде, а также срок возможного контракта не называются.

Оласа выступает за "Таллерес" с лета 2017 года. В дебютном сезоне он принял участие в 24 матчах, забив 4 мяча, сделав 1 голевую передачу, а также получив 5 желтых карточек. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. По данным transfermarkt.de, его трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

Таблица переходов РПЛ //

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