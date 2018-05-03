СМИ: "Зенит" хочет получить 10 миллионов евро от Манчини

Руководство "Зенита" хочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини, если тот покинет свой пост и станет главным тренером сборной Италии ранее, чем истечет срок действия соглашения специалиста с сине-бело-голубыми, сообщает La Gazzetta dello Sport. Как утверждает итальянское издание, сумма компенсации будет равна оставшейся зарплате по контракту и может достигнуть 9-10 миллионов евро.
"Зенит" готов обратиться с жалобой в ФИФА. По данным СМИ, руководство петербургского клуба было возмущено поведением Манчини, который неоднократно встречался с руководителями Федерации футбола Италии, чтобы с мая возглавить сборную страны.
Ранее сообщалось, что Манчини предложили возглавить сборную Италии с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
mrazotka
ваще пофиг на этот сброд зенитовский...после победы в куефа в этом клубе ничего хорошего не происходило.
14:57
old grumbler
Фурсенко пользуется моментом, раз Манчини нужен федерации Италии значит они будут договариваться, был бы не нужен в Италии не звали бы сборную тренировать.
14:53
old grumbler
Да кто там в Европе считается с какой то Россией, много чести заранее ставить в известность клуб о том что уходит раньше окончания контракта...
14:51
Иппон2
Десять- мало...
14:46
ненавижу_Мойшу_Каца
Допустим, сделка сорвется, стороны не смогут договориться о сумме компенсации, и Манчини придется дорабатывать контракт в Зените. И, скажите, пожалуйста, на кой будет нужен такой тренер-пофигист, т.к. по-другому он уже в команде работать не сможет... Фурсенка выдвинул так называемое "запретительное требование", которое итальянская сторона не выполнит ни при каких условиях...
14:37
Werdy
Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :)
14:33
merniloskut
Ну дайте же Манчини поработать до того момента, когда Фурсенка сам порвёт с ним все связи!
14:07
ErnstRadir
Семь ветров,это сумма,которую должен был бы выплатить Манчини,в случаи,если бы он доработал до конца контракта или если Зенит сам бы разорвал контракт с Манчини,при этом Зенит был бы в зоне ЛЧ. ИМХО Манчини - крыса,нашкодил и теперь нагло бежит
14:06
Семь ветров
Что за несправедливость, всем подряд "специалистам" выплачивали по несколько лет зарплату после увольнения, а Робику зажали. И вообще, что за цифры, если на Манчини убытки хотят повесить, то что так мало?
14:03
Гетеродин
Отлично.
14:01
П_о_в_а_р_
Манчини стОит больше 10 лямов, имхо.
13:57
ValeraK
Ахахах...возмущенная Фурсенка не смогла уснуть на даче в Колосково :))
13:54