СМИ: "Зенит" хочет получить 10 миллионов евро от Манчини

Руководство "Зенита" хочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини​, если тот покинет свой пост и станет главным тренером сборной Италии ранее, чем истечет срок действия соглашения специалиста с сине-бело-голубыми, сообщает La Gazzetta dello Sport. Как утверждает итальянское издание, сумма компенсации будет равна оставшейся зарплате по контракту и может достигнуть 9-10 миллионов евро.

"Зенит" готов обратиться с жалобой в ФИФА. По данным СМИ, руководство петербургского клуба было возмущено поведением Манчини, который неоднократно встречался с руководителями Федерации футбола Италии, чтобы с мая возглавить сборную страны.

Ранее сообщалось, что Манчини предложили возглавить сборную Италии с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.