13:41 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" хочет получить 10 миллионов евро от Манчини

Роберто МАНЧИНИ. Фото Фк "Зенит", "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Фк "Зенит", "СЭ"
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Руководство "Зенита" хочет получить компенсацию от главного тренера клуба Роберто Манчини​, если тот покинет свой пост и станет главным тренером сборной Италии ранее, чем истечет срок действия соглашения специалиста с сине-бело-голубыми, сообщает La Gazzetta dello Sport. Как утверждает итальянское издание, сумма компенсации будет равна оставшейся зарплате по контракту и может достигнуть 9-10 миллионов евро.

"Зенит" готов обратиться с жалобой в ФИФА. По данным СМИ, руководство петербургского клуба было возмущено поведением Манчини, который неоднократно встречался с руководителями Федерации футбола Италии, чтобы с мая возглавить сборную страны.

Ранее сообщалось, что Манчини предложили возглавить сборную Италии с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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mrazotka

ваще пофиг на этот сброд зенитовский...после победы в куефа в этом клубе ничего хорошего не происходило.

14:57

old grumbler

Фурсенко пользуется моментом, раз Манчини нужен федерации Италии значит они будут договариваться, был бы не нужен в Италии не звали бы сборную тренировать.

14:53

old grumbler

Да кто там в Европе считается с какой то Россией, много чести заранее ставить в известность клуб о том что уходит раньше окончания контракта...

14:51

Иппон2

Десять- мало...

14:46

ненавижу_Мойшу_Каца

Допустим, сделка сорвется, стороны не смогут договориться о сумме компенсации, и Манчини придется дорабатывать контракт в Зените. И, скажите, пожалуйста, на кой будет нужен такой тренер-пофигист, т.к. по-другому он уже в команде работать не сможет... Фурсенка выдвинул так называемое "запретительное требование", которое итальянская сторона не выполнит ни при каких условиях...

14:37

Werdy

Чистый "вброс" для нас для колхозников и пролетариев, не поверю в жизни, что Манчини ездил договариваться без согласия руководства Зенита. :) На мой взгляд. :)

14:33

merniloskut

Ну дайте же Манчини поработать до того момента, когда Фурсенка сам порвёт с ним все связи!

14:07

ErnstRadir

Семь ветров,это сумма,которую должен был бы выплатить Манчини,в случаи,если бы он доработал до конца контракта или если Зенит сам бы разорвал контракт с Манчини,при этом Зенит был бы в зоне ЛЧ. ИМХО Манчини - крыса,нашкодил и теперь нагло бежит

14:06

Семь ветров

Что за несправедливость, всем подряд "специалистам" выплачивали по несколько лет зарплату после увольнения, а Робику зажали. И вообще, что за цифры, если на Манчини убытки хотят повесить, то что так мало?

14:03

Гетеродин

Отлично.

14:01

П_о_в_а_р_

Манчини стОит больше 10 лямов, имхо.

13:57

ValeraK

Ахахах...возмущенная Фурсенка не смогла уснуть на даче в Колосково :))

13:54

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