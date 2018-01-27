СМИ: "Зенит" хочет арендовать Гайтана у "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.
В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Зенит". Сине-бело-голубые рассчитывают арендовать игрока до конца текущего сезона с правом выкупа.
Предполагается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что мадридцы рассчитывают выручить за трансфер Гайтана от 17 до 20 миллионов евро.
Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.
Таблица переходов РФПЛ//
"Зенит" интересуется еще одним аргентинцем
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Гайтан Иванович , наш человек. Из аргентинской ячейки ФСБ
16:37
pahom-17
а как же заявление что прислушивается к словам Путина?
15:55
Tribunal Z
Очень хороший игрок. Буду рад если это произойдёт. Рядом с таким игроком и наши игроки расти будут.
15:54
punch_s
За орлов знатно пылил, помнится
15:23
unfan
Аренда это успех, нужен опытный игрок в среднюю линию.
15:07
asc0002
Лучше брать хороших аргентинцев, чем непонятных негров.
14:44
Serenky25
Побольше Аргентинцев. Хороших и разных. Манчини очень много сделал для Российского футбола. Да Фурс?
14:37
Al Rains
На нрдос только аргентинцев наигрывать...может дань памяти команданте Че...другого объяснения нет...ну не бабло же они пилят)))
14:22
asc0002
В аренду можно.
14:14
shpasic
аргентинца точно возьмут.
14:10
torpedon_
Хороший игрок. Усилит питерцев и украсит наш чемпионат!
14:08