14:01 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" хочет арендовать Гайтана у "Атлетико"

Николас ГАЙТАН. Фото AFP
Николас ГАЙТАН. Фото AFP
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Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.

В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Зенит". Сине-бело-голубые рассчитывают арендовать игрока до конца текущего сезона с правом выкупа.

Предполагается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что мадридцы рассчитывают выручить за трансфер Гайтана от 17 до 20 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Гайтан Иванович , наш человек. Из аргентинской ячейки ФСБ

16:37

pahom-17

а как же заявление что прислушивается к словам Путина?

15:55

Tribunal Z

Очень хороший игрок. Буду рад если это произойдёт. Рядом с таким игроком и наши игроки расти будут.

15:54

punch_s

За орлов знатно пылил, помнится

15:23

unfan

Аренда это успех, нужен опытный игрок в среднюю линию.

15:07

asc0002

Лучше брать хороших аргентинцев, чем непонятных негров.

14:44

Serenky25

Побольше Аргентинцев. Хороших и разных. Манчини очень много сделал для Российского футбола. Да Фурс?

14:37

Al Rains

На нрдос только аргентинцев наигрывать...может дань памяти команданте Че...другого объяснения нет...ну не бабло же они пилят)))

14:22

asc0002

В аренду можно.

14:14

shpasic

аргентинца точно возьмут.

14:10

torpedon_

Хороший игрок. Усилит питерцев и украсит наш чемпионат!

14:08