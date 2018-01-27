СМИ: "Зенит" хочет арендовать Гайтана у "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Николас Гайтан может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Marca.

В подписании контракта с хавбеком заинтересован "Зенит". Сине-бело-голубые рассчитывают арендовать игрока до конца текущего сезона с правом выкупа.

Предполагается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Ранее сообщалось, что мадридцы рассчитывают выручить за трансфер Гайтана от 17 до 20 миллионов евро.

Напомним, что полузащитник выступает за "Атлетико" с 2016 года. В текущем сезоне он провел в составе "матрасников" 12 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола.

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