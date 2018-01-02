СМИ: "Зенит" готов выплатить за Кайю 13,5 миллиона евро

"Зенит" вернулся к кандидатуре защитника "Сан-Паулу" Родригу Кайю, утверждает Daily Record. Согласно источнику, питерцы готовы заплатить за бразильца 13,5 миллиона евро. Если сделка состоится – "Зенит" заявит 24-летнего игрока на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

Напомним, что российский клуб вел переговоры с "Сан-Паулу" по Кайю летом минувшего года. Как утверждали СМИ, "Зенит" был готов выплатить отступные за игрока в размере 18 миллионов евро, однако настаивал на рассрочке, в связи с чем сделка и не состоялась.

Отметим, что ранее Кайю согласился перейти в "Валенсию". Сделка оценивалась в 12,5 миллиона, но в итоге не состоялась, поскольку футболист провалил медосмотр из-за травмы колена.