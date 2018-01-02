СМИ: "Зенит" готов выплатить за Кайю 13,5 миллиона евро

"Зенит" вернулся к кандидатуре защитника "Сан-Паулу" Родригу Кайю, утверждает Daily Record. Согласно источнику, питерцы готовы заплатить за бразильца 13,5 миллиона евро. Если сделка состоится – "Зенит" заявит 24-летнего игрока на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".
Напомним, что российский клуб вел переговоры с "Сан-Паулу" по Кайю летом минувшего года. Как утверждали СМИ, "Зенит" был готов выплатить отступные за игрока в размере 18 миллионов евро, однако настаивал на рассрочке, в связи с чем сделка и не состоялась.
Отметим, что ранее Кайю согласился перейти в "Валенсию". Сделка оценивалась в 12,5 миллиона, но в итоге не состоялась, поскольку футболист провалил медосмотр из-за травмы колена.
199
И ..ля не купить, чай бабки не свои, а бабушки подождут.
23:34
foreverCSKAforever
Значит сговорятся на двадцатку. Если он еще не долечился. А то все сорок придется отбашлять.
23:03
serzheo
Serenky25___ Еще один "я ни за кого не болею" надоели вы, пришлые. Чо вы тут третесь? На Украине сайтов не хватает или в саксонии скучно стало?
22:29
Бу-га-га!
"Чурок" набирают. Дабы Сержа нервировать.
22:24
Serenky25
serzheo______ФК Зеленоград
22:23
Severny_Olen
Нищеброды слетелись на жирную новость))) давайте, давайте, жгите!!!!
22:22
serzheo
Serenky25____ Ты такой бодрый, сам-то чьих будешь?
22:17
Serenky25
Напокупали игроков русских и посадили их на лавку. А эти .удилы и рады. Новосельцев вообще красава. Лишь бы других ослабить.
22:14
Serenky25
Политика Зенита заипала. Страна в. опе а эти пируют.
22:11
Serenky25
СЭ. ули затерли то меня?
22:08
Щас спою
Бакланы не доукомплектованы?
22:06
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
bolelschik.volga34, а стало быть сромтаг, цска или локо без награбленного короли?
21:57
asc0002
Бред, сейчас ЦЗ не нужен.
21:56
serzheo
Serenky25_____ Бабушки одобрили, не переживай.
21:51
serzheo
Michaell___ Угу. Давид Луис.
21:51
Michaell
serzheo , а вдруг это очередной Тьяго Сильва?
21:45
serzheo
Бразильский защитник?... ммм...
21:26
drJekil
Главное чтоб как с Ивановичем не вышло. А то вам и Селтик накидает полную авоську. Пока он тут адаптируется, может и смысла не было в зимнее окно брать.
21:11
Slim Taller
Эка тебя пучит:) Выпей боярышника.успокойся.Мало-ли кто чего напишет.
20:39
bolelschik.volga34
Не Зенит, а Газмяс. Когда же он обожрётся этот питерский мутант, сколько ни покупай, всё в прорву. Не в коня корм. Где же фэйр плэй? Зенит же без газмяса как клуб- голодранец
20:34