20:26 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" готов выплатить за Кайю 13,5 миллиона евро

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"Зенит" вернулся к кандидатуре защитника "Сан-Паулу" Родригу Кайю, утверждает Daily Record. Согласно источнику, питерцы готовы заплатить за бразильца 13,5 миллиона евро. Если сделка состоится – "Зенит" заявит 24-летнего игрока на матчи 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

Напомним, что российский клуб вел переговоры с "Сан-Паулу" по Кайю летом минувшего года. Как утверждали СМИ, "Зенит" был готов выплатить отступные за игрока в размере 18 миллионов евро, однако настаивал на рассрочке, в связи с чем сделка и не состоялась.

Отметим, что ранее Кайю согласился перейти в "Валенсию". Сделка оценивалась в 12,5 миллиона, но в итоге не состоялась, поскольку футболист провалил медосмотр из-за травмы колена.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (20)
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199

И ..ля не купить, чай бабки не свои, а бабушки подождут.

23:34

foreverCSKAforever

Значит сговорятся на двадцатку. Если он еще не долечился. А то все сорок придется отбашлять.

23:03

serzheo

Serenky25___ Еще один "я ни за кого не болею" надоели вы, пришлые. Чо вы тут третесь? На Украине сайтов не хватает или в саксонии скучно стало?

22:29

Бу-га-га!

"Чурок" набирают. Дабы Сержа нервировать.

22:24

Serenky25

serzheo______ФК Зеленоград

22:23

Severny_Olen

Нищеброды слетелись на жирную новость))) давайте, давайте, жгите!!!!

22:22

serzheo

Serenky25____ Ты такой бодрый, сам-то чьих будешь?

22:17

Serenky25

Напокупали игроков русских и посадили их на лавку. А эти .удилы и рады. Новосельцев вообще красава. Лишь бы других ослабить.

22:14

Serenky25

Политика Зенита заипала. Страна в. опе а эти пируют.

22:11

Serenky25

СЭ. ули затерли то меня?

22:08

Щас спою

Бакланы не доукомплектованы?

22:06

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

bolelschik.volga34, а стало быть сромтаг, цска или локо без награбленного короли?

21:57

asc0002

Бред, сейчас ЦЗ не нужен.

21:56

serzheo

Serenky25_____ Бабушки одобрили, не переживай.

21:51

serzheo

Michaell___ Угу. Давид Луис.

21:51

Michaell

serzheo , а вдруг это очередной Тьяго Сильва?

21:45

serzheo

Бразильский защитник?... ммм...

21:26

drJekil

Главное чтоб как с Ивановичем не вышло. А то вам и Селтик накидает полную авоську. Пока он тут адаптируется, может и смысла не было в зимнее окно брать.

21:11

Slim Taller

Эка тебя пучит:) Выпей боярышника.успокойся.Мало-ли кто чего напишет.

20:39

bolelschik.volga34

Не Зенит, а Газмяс. Когда же он обожрётся этот питерский мутант, сколько ни покупай, всё в прорву. Не в коня корм. Где же фэйр плэй? Зенит же без газмяса как клуб- голодранец

20:34