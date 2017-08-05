08:55 5 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" готов выплатить 18 миллионов евро за форварда "Ривер Плейт"

5

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио находится в сфере интересов "Зенита". Как утверждает Fichajes Fútbol, питерцы предложили за аргентинца 18 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 24-летний игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забив 13 голов и пять раз ассистировав партнерам.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

tam

набирают игроков на третий состав

13:01 5 августа

merniloskut

И это они называют агрессивной трансферной политикой?)))

11:37 5 августа

maxscorp78

ну это уже не смешно

11:30 5 августа

Serenky25

Питерские сами в шоке..особенно когда КОКО Боярскому передал привет..

10:29 5 августа

dintos

Интересно,питерские болелы будут в восторге от аргентинского Зенита?Газпрём,покупай всю Аргентину,бабла должно хватить.

10:13 5 августа