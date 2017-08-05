СМИ: "Зенит" готов выплатить 18 миллионов евро за форварда "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио находится в сфере интересов "Зенита". Как утверждает Fichajes Fútbol, питерцы предложили за аргентинца 18 миллионов евро.
В сезоне-2016/17 24-летний игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забив 13 голов и пять раз ассистировав партнерам.
tam
набирают игроков на третий состав
13:01 5 августа
merniloskut
И это они называют агрессивной трансферной политикой?)))
11:37 5 августа
maxscorp78
ну это уже не смешно
11:30 5 августа
Serenky25
Питерские сами в шоке..особенно когда КОКО Боярскому передал привет..
10:29 5 августа
dintos
Интересно,питерские болелы будут в восторге от аргентинского Зенита?Газпрём,покупай всю Аргентину,бабла должно хватить.
10:13 5 августа