СМИ: "Зенит" готов выплатить 18 миллионов евро за форварда "Ривер Плейт"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио находится в сфере интересов "Зенита". Как утверждает Fichajes Fútbol, питерцы предложили за аргентинца 18 миллионов евро.

В сезоне-2016/17 24-летний игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забив 13 голов и пять раз ассистировав партнерам.