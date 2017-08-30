СМИ: "Зенит" договорился о покупке защитника "Заглембе"

Защитник "Заглембе" Ярослав Ях продолжит карьеру в "Зените". Как сообщает La Lazio Siamo Noi, представители петербуржцев прибыли в Люблин для завершения сделки.

Отмечается, что "Зенит" достиг соглашения с игроком и клубом. Однако "Заглембе" держит паузу до сегодняшнего вечера из-за того, что приоритетное право выкупа игрока принадлежит "Лацио". Если от римлян не поступит предложения, то поляки продадут футболиста в "Зенит".

Отметим, что зимой в подписании контракта с игроком был заинтересован "Ростов", который согласовал условия перехода с клубом. При этом ростовчане не смогли прийти к соглашению с представителями 23-летнего поляка.