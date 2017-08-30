СМИ: "Зенит" договорился о покупке защитника "Заглембе"

Защитник "Заглембе" Ярослав Ях продолжит карьеру в "Зените". Как сообщает La Lazio Siamo Noi, представители петербуржцев прибыли в Люблин для завершения сделки.
Отмечается, что "Зенит" достиг соглашения с игроком и клубом. Однако "Заглембе" держит паузу до сегодняшнего вечера из-за того, что приоритетное право выкупа игрока принадлежит "Лацио". Если от римлян не поступит предложения, то поляки продадут футболиста в "Зенит".
Отметим, что зимой в подписании контракта с игроком был заинтересован "Ростов", который согласовал условия перехода с клубом. При этом ростовчане не смогли прийти к соглашению с представителями 23-летнего поляка.
shpasic
а Спартак им не интересовался?!))
17:29
Mad Butcher
Ни о чем ях баклан
17:26
old grumbler
а Ростов значит с Итальянцами договорился...
17:23
Пиитерец
Чё, вот так вот просто взяли и договорились? Без посылов, без Livов, без сериалов? Скучно, нержачно, не по-спортаговски ваще!
17:18
ЗЗ+
Че??? Че за Ях? Точно питерский Зенит, а не какой-нить ижевский?
17:14