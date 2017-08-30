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17:11 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Зенит" договорился о покупке защитника "Заглембе"

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Защитник "Заглембе" Ярослав Ях продолжит карьеру в "Зените". Как сообщает La Lazio Siamo Noi, представители петербуржцев прибыли в Люблин для завершения сделки.

Отмечается, что "Зенит" достиг соглашения с игроком и клубом. Однако "Заглембе" держит паузу до сегодняшнего вечера из-за того, что приоритетное право выкупа игрока принадлежит "Лацио". Если от римлян не поступит предложения, то поляки продадут футболиста в "Зенит".

Отметим, что зимой в подписании контракта с игроком был заинтересован "Ростов", который согласовал условия перехода с клубом. При этом ростовчане не смогли прийти к соглашению с представителями 23-летнего поляка.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

а Спартак им не интересовался?!))

17:29

Mad Butcher

Ни о чем ях баклан

17:26

old grumbler

а Ростов значит с Итальянцами договорился...

17:23

Пиитерец

Чё, вот так вот просто взяли и договорились? Без посылов, без Livов, без сериалов? Скучно, нержачно, не по-спортаговски ваще!

17:18

ЗЗ+

Че??? Че за Ях? Точно питерский Зенит, а не какой-нить ижевский?

17:14