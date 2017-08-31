СМИ: Зе Луиш в следующем сезоне может сменить "Спартак" на "Депортиво"

"Депортиво" заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Зе Луиша, утверждает futbolistos.es. Испанский клуб рассматривает 26-летнего форварда красно-белых в качестве альтернативы нападающему "Арсенала" Лукасу Пересу, о покупке которого ведутся переговоры.

Если они не увенчаются успехом, то "Депортиво" к следующему сезону попробует приобрести форварда "Спартака" из Кабо-Верде.

Ранее сообщалось, что на Переса претендуют еще шесть клубов, помимо "Депортиво". В этом сезоне Зе Луиш провел шесть матчей в чемпионате России и забил один мяч.