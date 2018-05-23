15:14 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Защитник "Зальцбурга" Чалета-Цар может перейти в "Спартак"

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"Спартак" проявляет интерес к защитнику "Зальцбурга" Дуйе Чалете-Цару, сообщает Spox.

По данным издания, московский клуб видит в игроке замену Николе Максимовичу, чья аренда истекает из "Наполи" истекает 30 июня и не будет продлена. При этом пока непонятно, готов ли "Зальбцург" отпустить своего футболиста. Прошлой зимой он продлил контракт до 2021 года.

В прошедшем сезоне 21-летний хорват провел 27 матчей в чемпионате Австрии и забил два мяча при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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HerculesKolya

А зачем Максимовича аж до 30 июня подписывали?

15:54

ЗЗ+

Уже ведь была эпопея с этим Чаром?? Тогда не отдали, с чего щас отдадут?

15:28

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