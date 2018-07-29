14:21 | Футбол — РПЛ

СМИ: Защитник "Шальке" Хеведес близок к переходу в "Локомотив"

Бенедикт ХЕВЕДЕС. Фото AFP
Бенедикт ХЕВЕДЕС. Фото AFP

Защитник "Шальке"  Бенедикт Хеведес в скором времени может стать игроком "Локомотива", утверждает Bild. Трансфер 30-летнего немца обойдется железнодорожникам в 5 миллионов евро. 

Сообщается, что московский клуб готов платить Хеведесу 4 миллиона евро в год. Сам игрок, вероятно, согласится присоединиться к железнодорожникам, поскольку те будут выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. 

В минувшем сезоне Хеведес выступал за "Ювентус" на правах аренды. В составе туринской команды он провел 3 матча в серии А и забил 1 гол. 

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