СМИ: Защитник "Шальке" Хеведес близок к переходу в "Локомотив"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес в скором времени может стать игроком "Локомотива", утверждает Bild. Трансфер 30-летнего немца обойдется железнодорожникам в 5 миллионов евро.

Сообщается, что московский клуб готов платить Хеведесу 4 миллиона евро в год. Сам игрок, вероятно, согласится присоединиться к железнодорожникам, поскольку те будут выступать в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

В минувшем сезоне Хеведес выступал за "Ювентус" на правах аренды. В составе туринской команды он провел 3 матча в серии А и забил 1 гол.

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