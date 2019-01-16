СМИ: Защитник "Севильи" Арана входит в сферу интересов "Зенита"

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Гильерме Арана, сообщает Твиттер FOX Sports Rаdio BR.

Также сообщается, что речь идет об аренде игрока. "Севилья" хотела бы, чтобы бразилец перешел в один из европейских клубов на временной основе.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Севилью" и забил один мяч при трех голевых передачах. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро. Ранее он также выступал за "Коринтианс" и "Атлетико" Паранаэнсе". Основная позиция - левый защитник.

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь