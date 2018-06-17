СМИ: "Ювентус" видит в Головине потенциального сменщика Хедиры

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в случае перехода в "Ювентус" будет получать 2 миллиона евро в год, утверждает SportMediaset. Издание отмечает, что в клубе 22-летнего хавбека рассматривают в качестве идеального напарника для Миралема Пьянича и потенциальной замены для Сами Хедиры.

Истинный уровень Головина. Так ли он хорош?

По данным СМИ, соперниками "старой синьоры" в борьбе за Головина являются "Арсенал", "Монако" и "Барселона". Ранее появлялась информация о том, что туринцы готовы заплатить за игрока 15 миллионов евро. ЦСКА, в свою очередь, готов продать футболиста за 25 миллионов евро.

Головин выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Накануне Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

В настоящее время хавбек в составе сборной России выступает на домашнем чемпионате мира. В матче против Саудовской Аравии (5:0) Головин забил один гол, отдал две голевые и одну предголевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ //

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