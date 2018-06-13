СМИ: "Ювентус" и ЦСКА осуществят трансфер Головина до ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в "Ювентус", утверждает Sport Mediaset. Как отмечается, итальянский клуб хочет приобрести 22-летнего россиянина до начала чемпионата мира, так как после турнира цена на него может возрасти. При этом стороны уже договорились о сумме в 20 миллионов евро, осталось уладить детали.

Ранее сообщалось, что в случае покупки Головина "Ювентус" расстанется с хавбеками Стефано Стураро и Роландо Мандрагорой – обоими игроками интересуется "Дженоа".

​В прошедшем сезоне Головин провел за ЦСКА 43 матча во всех турнирах и забил 7 мячей при 6 голевых передачах.

Таблица переходов РФПЛ //

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