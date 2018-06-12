СМИ: "Ювентус" готов отдать за Головина 20 миллионов евро без учета бонусов

"Ювентус" продолжает переговоры с ЦСКА о трансфере полузащитника Александра Головина, сообщают итальянские СМИ. Чемпионы Италии готовы увеличить свое первоначальное предложение.

Как сообщает Corriere dello Sport, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за игрока и серьезно настроен приобрести россиянина. ЦСКА хочет получить за него 25 миллионов евро. "Ювентус" же готов увеличить свое предложение до 20 миллионов + бонусы.

В связи с возможным переходом игрока ЦСКА "Юве" могут покинуть Стефано Стураро и Роландо Мандрагора - обоими игроками интересуется "Дженоа". В прошедшем сезоне 22-летний хавбек ЦСКА провел 43 матча во всех турнирах и забил семь мячей при шести голевых передачах.

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