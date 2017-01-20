10:55 20 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Юрченко останется в "Анжи"

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"Анжи" не планирует расставаться с голкипером Давидом Юрченко, так как тренерский штаб рассчитывает на игрока во второй части чемпионата России, сообщает ТАСС. В махачкалинский клуб он перешел в марте 2016 года и в прошлом сезоне премьер-лиги провел 12 матчей, в которых пропустил 13 мячей. В текущем чемпионате 30-летний голкипер не сыграл ни в одной встрече.

– Юрченко остается в команде, – цитирует ТАСС пресс-службу "Анжи". – Таково на данный момент желание главного тренера и футболиста. "Анжи" рассчитывает на Давида, на его мастерство и лидерские качества.

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Материалы REN-TV

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