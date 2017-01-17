СМИ: Ях отказался переходить в "Ростов"

Защитник "Заглембе" Ярослав Ях не сменит клубную прописку во время трансферного окна, утверждает Polsatsport.pl. В подписании контракта с игроком была заинтересован "Ростов", который согласовал условия перехода с клубом. При этом ростовчане не смогли прийти к соглашению с представителями 22-летнего поляка.

Предполагается, что желто-синие предложили за переход футболиста 2 миллиона евро. Ранее сообщалось, что Ях входит в сферу интересов дортмундской "Боруссии", "Гамбурга", "Монпелье" и "Лилля", но они не были готовы потрать на его переход такую сумму.