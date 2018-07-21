СМИ: Витинью раздраженным покинул поле в матче с "Енисеем", сорвал футболку и не пожал руку Гончаренко

Как сообщает Globo Esporte, сегодняшний матч с "Енисеем" (1:1) мог стать последним для форварда Витинью в форме ЦСКА. По информации источника, 24-летний игрок после замены на 70-й минуте покинул поле "ВЭБ Арены" раздраженным, сразу отправившись в раздевалку, при этом сорвав с себя футболку и не поприветствовав главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.



Также отмечается, что Витинью после окончания встречи проигнорировал смешанную зону, не став общаться с журналистами. Globo Esporte обратился за разъяснениями в ЦСКА, там заявили, что не комментирует слухи и спекуляции.



Источник также утверждает, что "Фламенго" сделал официальное предложил армейцам по покупке Витинью в размере 10 миллионов евро.



9 апреля тогда еще игрок ЦСКА Ахмед Муса не пожал руку главному тренеру армейцев Виктору Гончаренко после замены на 57-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с "Динамо"​ (1:2). Правда, ни в какой серьезный конфликт это не вылилось, нигериец вышел уже в следующей игре национального первенства против "Уфы" (1:1) в стартовом составе и забил гол на 78-й минуте.

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