СМИ: "Вильярреал" ждет от "Зенита" нового предложения по Виктору Руису

"Вильярреал" и "Зенит" продолжают вести переговоры по трансферу защитника Виктора Руиса в российский клуб, сообщает El Periodico Mediterraneo. По информации источника, испанцев не устроило первое предложение сине-бело-голубых, оно составляло около 10 миллионов евро.

"Желтая субмарина" рассчитывает на более выгодное предложение в связи с тем, что клубу после возможной продажи понадобится купить нового защитника. На данный момент в расположении тренерского штаба "Вильярреала" есть четыре центральных защитника – Виктор Руис, Даниэле Бонера, Рамиро Фунес Мори и Соберон Альваро Гонсалес.

Потенциальный новичок "Зенита" выступает за "Вильярреал" с 2014 года. За это время он принял участие в 158 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

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