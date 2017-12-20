СМИ: "Вест Бромвич" и "Лестер" заинтересованы в Кверквелии

"Лестер" и "Вест Бромвич" проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии. Как сообщает The Sun, английские клубы готовы сделать железнодорожникам предложения по трансферу футболиста в январе. По данным источника, 25-летний игрок обороны готов к переезду в Англию.

Напомним, Кверквелия в конце прошлого сезона выступал за "Локомотив" на правах аренды, а этим летом столичный клуб окончательно выкупил на него права у "Рубина". Контракт футболиста с "Локомотивом" рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Кверквелия провел 28 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча.