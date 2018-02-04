23:00 4 февраля | Футбол — РФПЛ

СМИ: Вериссимо может стать игроком "Спартака" уже в понедельник

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"Спартак" согласовал с "Сантосом" условия трансфера защитника Лукаса Вериссимо. Как сообщает esportes.yahoo, в понедельник, 5 февраля, 22-летний бразилец пройдет медобследование, после чего подпишет контракт.

Отмечается, что сумма сделки составит 8,5 миллионов евро. При этом "Сантос" получит 80 процентов в связи с тем, что клуб не владеет полными правами на Вериссимо.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

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КОММЕНТАРИИ (13)
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М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

В какой понедельник? Можно уточнить.А то ждем,ждем.Все гляделки проглядели.)))

06:31

Evpatii Kolovrat

Продление контракта с Бокетти ошибка, видимо Каррера его просто пожалел, жена русская, дети, обжился уже в Москве, но регрес итальянца очевиден, это железобетонный лавочник,вся надежда на Таски, Максимовича, Вериссимо, ну и конечно же Джи, скорейшего ему выздоровления, Кутепов Илья пока недотягивает до вышеназванных защитников,есть надежда, что скоро будет в основе Рассказов, парень очень талантливый, только бы не развратили большими бабками раньше времени, печальный опыт уже есть, большой привет русскому Месси.

02:27

Evpatii Kolovrat

Будет просто здорово, если подпишем бразильца Лукаса, внимательно проследите за Бокетти во время игры, человек просто отсутствует на поле, он играет так, как-будто всем болельщикам и тренеру вместе с руководством делает одолжение, как ему могли продлить контракт непонятно, человек постоянно с кислым, недовольным лицом,говорят, что он подписал контракт на ухудшенных условиях, да ты должен пахать за новый контракт как никогда не похал, а он в этом сезоне просто отбывает номер, покупка бразильца очень кстати, Каррера видит, что на Бокетти и Кутепова нельзя рассчитывать,оба очень слабые защитники.

02:18

pahom-17

шо, опять?

01:51

sarkis1957

Усиление в защите нужно обязательно! И Таски, и Бокетти никакие - давно пора гнать из команды. И не надо из Джикии делать "столпа обороны" - тоже совершает грубые ошибки.

01:07

Berkut-7

Хрен с ними, что в Лигу Европу не заявить, вопрос стоит Чемпионата России,он намного важнее , Спартаку нужны игроки в оборону как воздух после травмы Джикии , вопрос стоит о местахв Лигу Чемпионов как МИНИМУМ, а там кто знает может и чемпионство появится взять , если Локо вдруг зашатает 2 матча проиграют и они занервничают очень сильно , тут-то и наступит время для Спартака, Зенита и цска.

00:39

passerby

Хуже нынешних Таски (постоянно лечится и уходит) и Боккетти ( про этого вообще хорошего нечего сказать) не будет- пусть берут - деньги Федуна...

00:22

onlywhitespartak

Че то я сомневаюсь )) было бы не плохо , но на лигу Европы уже не заявишь , что до этого делали непонятно

23:52 4 февраля

Очень плохой мальчик

Икра пошла...

23:50 4 февраля

баламошка

А может и не стать.

23:14 4 февраля

Al Rains

SPFAN Федун в азарте... надеется на повторение...но ржд уже проплатил...так что согласен...лучше б молодёжь наигрывали

23:14 4 февраля

Vladimir555

Раз берут значит нужен)

23:12 4 февраля

asc0002

Бедные московские бабушки...

23:11 4 февраля