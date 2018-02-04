СМИ: Вериссимо может стать игроком "Спартака" уже в понедельник

"Спартак" согласовал с "Сантосом" условия трансфера защитника Лукаса Вериссимо. Как сообщает esportes.yahoo, в понедельник, 5 февраля, 22-летний бразилец пройдет медобследование, после чего подпишет контракт.

Отмечается, что сумма сделки составит 8,5 миллионов евро. При этом "Сантос" получит 80 процентов в связи с тем, что клуб не владеет полными правами на Вериссимо.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".