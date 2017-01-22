12:15 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Валенсия" интересуется Ндингой

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Полузащитник "Локомотива" Дельвен Ндинга может сменить клубную прописку, утверждает Fichajes. В подписании контракта с игроком заинтересована "Валенсия".

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за красно-зеленых 10 матчей во всех турнирах и не набрал результативных очков.

Также "Летучие мыши" проявляют интерес к хавбеку "Марселя" Лассане Диарра, который выступал за железнодорожников с 2013 по 2014 год.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Нубяшка

он у меня в фифе там играл

13:14 22 января

Andrey St

давай, Валенсия. забери у нас это полено.

12:36 22 января

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