СМИ: "Валенсия" интересуется Ндингой

Полузащитник "Локомотива" Дельвен Ндинга может сменить клубную прописку, утверждает Fichajes. В подписании контракта с игроком заинтересована "Валенсия".

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за красно-зеленых 10 матчей во всех турнирах и не набрал результативных очков.

Также "Летучие мыши" проявляют интерес к хавбеку "Марселя" Лассане Диарра, который выступал за железнодорожников с 2013 по 2014 год.