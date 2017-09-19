СМИ: в РФС готовят отставку Будогосского

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский может быть отправлен в отставку, утверждают "Известия". По данным источника, причиной может стать недовольство работой арбитров командами премьер-лиги, а также череда конфликтов с руководителями клубов по распределению полномочий при формировании списков судей.

Отмечается, что позиция Будогосского в РФС стала шаткой еще в марте после игры, в которой "Зенит" уступил "Амкару" (0:1) и не попал в Лигу чемпионов.

Саммым громким же конфликтом стал матч ЦСКА - "Ахмат" 27 августа (0:1). Заур Садаев забил единственный гол после паса Магомеда Митришева, при этом он отдал передачу после того, как мяч ушел за лицевую линию. После игры президент ЦСКА Евгений Гинер призвал Будогосского уйти в отставку.

– На сегодняшний день я продолжаю трудиться на должности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, – прокомментировал информацию об уходе сам Будогосский. – Я не обращаю внимания на разговоры о моем возможном уходе с этого поста. У меня есть руководитель – Виталий Мутко, и только он может принять решение относительно моей отставки. Если он посчитает нужным меня уволить, то сделает это. А пока я продолжаю работать.

Я не считаю, что у нас с Евгением Ленноровичем был какой-то конфликт. Он высказал свою позицию относительно конкретной ситуации, я – свою. Считаю, что все это было в футбольном правовом поле.