10:47 | Футбол — РФПЛ

СМИ: В новом контракте Джикии прописаны отступные в размере 30 миллионов евро

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Сумма отступных в новом контракте защитника Георгия Джикии со "Спартаком" составила 30 миллионов евро, сообщает ТАСС. Зарплата 24-летнего футболиста по новому соглашению составит порядка 1,4 миллиона евро в год.

Контракт с защитником, рассчитанный до 2022 года, был подписан в понедельник.

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4748489

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

эта сумма прописана только из-за Зенита. понятно, что в европейские клубы такую сумму за игрока, сыгравшего полтора сезона на высоком уровне, не дадут. но Спартаку главное удержать одного из лидеров.

11:32

sidors

Любитель целоваться с Джикией Квинси настоял.

11:23

Tribunal Z

Это вот явный пример когда сумма заоблачная в отступных. Не знаю какова его трансферная стоимость, но и 10 миллионов за него не дадут.

11:18

shpasic

слабоватый контракт - полтора миллиона в год.

10:53