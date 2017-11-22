СМИ: В новом контракте Джикии прописаны отступные в размере 30 миллионов евро

Сумма отступных в новом контракте защитника Георгия Джикии со "Спартаком" составила 30 миллионов евро, сообщает ТАСС. Зарплата 24-летнего футболиста по новому соглашению составит порядка 1,4 миллиона евро в год.

Контракт с защитником, рассчитанный до 2022 года, был подписан в понедельник.

Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.