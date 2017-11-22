СМИ: В новом контракте Джикии прописаны отступные в размере 30 миллионов евро

Сумма отступных в новом контракте защитника Георгия Джикии со "Спартаком" составила 30 миллионов евро, сообщает ТАСС. Зарплата 24-летнего футболиста по новому соглашению составит порядка 1,4 миллиона евро в год.
Контракт с защитником, рассчитанный до 2022 года, был подписан в понедельник.
Напомним, Джикия перешел в "Спартак" из "Амкара" в декабре 2016 года. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 22 матча во всех турнирах и забил один гол. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Суперкубок России.
shpasic
эта сумма прописана только из-за Зенита. понятно, что в европейские клубы такую сумму за игрока, сыгравшего полтора сезона на высоком уровне, не дадут. но Спартаку главное удержать одного из лидеров.
11:32
sidors
Любитель целоваться с Джикией Квинси настоял.
11:23
Tribunal Z
Это вот явный пример когда сумма заоблачная в отступных. Не знаю какова его трансферная стоимость, но и 10 миллионов за него не дадут.
11:18
shpasic
слабоватый контракт - полтора миллиона в год.
10:53