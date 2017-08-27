СМИ: Тошич подпишет трехлетний контракт с "Партизаном"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в "Партизане", утверждает Sportske. Контракт с 30-летним хавбеком будет подписан на три года. О переходе будет объявлено во вторник.

Ранее появлялась информация, что Тошичем интересуется "Гамбург". Также сообщалось, что футболист может подписать контракт с тульским "Арсеналом".

Напомним, ранее Тошич стал свободным агентом. В прошлом сезоне серб провел в чемпионате России 24 матча, в Лиге чемпионов – 4 поединка. До красно-синих хавбек выступал в Германии – за "Кельн".