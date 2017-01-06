16:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: Тошич может перейти в "Трабзонспор"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может перейти в турецкий "Трабзонспор", сообщает Trabzon Kulis. Как утверждает источник, турецкий клуб уже достиг договоренности о переходе сербского футболиста.

Ожидается, что Тошич прилетит на ближайший сбор турецкого клуба в Анталию. Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Тошичу новый контракт с понижением зарплаты, но игрок не захотел идти на эти условия.

В декабре скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом" (4:0). Серб выступает за армейский клуб с 2010 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Нубяшка

delacrua тип цска не будет бороться за чемпионство? ПОнятно что они не станут, я просто думал они сами хотят

16:58

delacrua

тошич - балласт. раз в год и палка стреляет. вот это про него. страндберга отдали и этот пусть уходит.

16:56

Нубяшка

зачем ему это?

16:47

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