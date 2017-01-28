СМИ: "Томь" просматривает Чеминаву и Миюшковича

Защитники Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович находятся на просмотре в "Томи", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Оба игрока за свой счет приехали на сбор команды в Турции.

25-летний Чеминава является воспитанником "Зенита". Он провел за основной состав сине-бело-голубых четыре матча. Защитник также выступал за "Сибирь" и "Калев". В феврале прошлого года игрок подписал контракт с "Витязем". Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат "Вардару", за который он провел 29 встреч. Ранее игрок выступал за ОФК из Белграда, "Динамо", "Амкар", "Сараево" и "Рудар".